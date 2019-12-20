الرئيس الصيني يتهم أمريكا بالتدخل في شؤون بلاده

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اتهم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الولايات المتحدة، في اتصال هاتفي مع الرئيس دونالد ترامب، أمس الجمعة، بالتدخل في شؤون بلاده.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية، قال بينغ لـ ترامب: إن بكين تشعر بقلق بالغ إزاء التصريحات والتصرفات الأمريكية بشأن تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتبت.

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع إعراب بينغ عن أمله في أن يبقي خطوط الاتصال بين الزعيمين مفتوحة.

يُذكر أن الأسواق العالمية تترقب اتفاق التهدئة التجاري بين الولايات المتحدة والصين، حيث توصل مسؤولون من البلدين إلى اتفاق مبدئي يفيد بأن تستورد بكين سلعًا وخدمات أمريكية على مدار العامين المقبلين بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار مما استوردته في 2017، على أن تتراجع واشنطن عن فرض رسوم بنسبة 15% على واردات صينية بقيمة 160 مليار دولار، وأن تقلل من الرسوم التي فرضتها بالفعل.

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