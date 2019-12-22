الرئيس العراقي يلوح بالاستقالة

المواطن -متابعة

أكد مسؤول عراقي، اليوم الأحد، أن الرئيس برهم صالح لوّح باستقالته إذا استمر الضغط لتكليف مرشح لا يوافق عليه العراقيون.

وبحسب “العربية”، رشحت قيادات تحالف البناء قصي السهيل رسميًّا لرئاسة الحكومة العراقية، في حين ذكر مسؤول عراقي أن الرئيس برهم صالح لوّح باستقالته إذا استمر الضغط لتكليف مرشح لا يوافق عليه العراقيون.

وكانت رئاسة الجمهورية في العراق، قد خاطبت مجلس النواب من جديد، الأحد لإعلامها باسم الكتلة الأكبر، وذلك بعد أن حددت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق مواصفات تلك الكتلة المناط بها تسمية رئيس لتشكيل الحكومة العراقية بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وذكرت مصادر، أن الرئيس برهم صالح أرسل كتابًا رسميًّا للمرة الثانية إلى مجلس النواب يطالب فيه بإعلان اسم الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان لاختيار مرشحها لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق إياس الساموك، أن رئيس الجمهورية طلب من المحكمة تحديد الكتلة الأكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من الدستور، موضحًا أن الكتلة الأكبر هي التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية داخل البرلمان.

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