الرائد على الطريق الصحيح

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في تجاوز عقبة البداية غير الجيدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليتطور مستواه خلال الفترة الماضية ويحقق انتصارات متتالية.

بداية متراجعة

وبدأ الرائد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالخسارة بثلاثية ضد الاتحاد، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة بخماسية دون رد أمام الهلال، ثم تحسنت نتائجه وتعادل إيجابيًا مع أبها.

وتطور أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد خلال مشوار الدوري، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية، والتي كان آخرها فوزه بالأمس على الشباب في ملعبه ووسط جمهوره بنتيجة 4/3 ضمن منافسات الجولة الـ11.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة.

الطريق الصحيح

وعلق رئيس نادي الرائد فهد المطوع على مستوى الفريق الأول لكرة القدم، قائلًا: “فوزنا على الشباب ثمار معسكرنا الخارجي أثناء فترة التوقف الماضية، أضعنا 3 أهداف في الشوط الأول”.

وأضاف: “سيطرنا على معظم فترات المباراة، واجهنا بعض الظروف الصعبة بتعرض الثنائي إيزيكيل ومحمد فوزير للإصابة واستبدالهما بشكل اضطراري، وكذلك الحارس عز الدين دوخة في الدقائق الأخيرة”.

وتابع: “كنا في الموعد ووفقنا إلى الفوز، نحن نسير في الطريق الصحيح ننتظر تقرير المدرب البلجيكي هاسيك بشأن احتياجاته في السوق الشتوية، وبعدها سنقرر ما إذا كنا سندعم صفوفنا الشهر المقبل أم لا”.