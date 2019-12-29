الرائد لـ الدبيخي: إما اعتذار أو اتخاذ الإجراءات القانونية

المواطن - مروة نبيل

أعرب مجلس إدارة نادي الرائد عن استيائه الشديد من تصريحات الناقد الرياضي حمد الدبيخي بشأن نتائج الفريق الأول لكرة القدم خلال مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في بيان رسمي: “يؤمن مجلس إدارة نادي الرائد بأن حرية الرأي متاحة للجميع من جماهير وإعلام على أن تكون هذه الحرية محاطة بسياح المصداقية وعدم الدخول في دهاليز الكذب والاتهام والشتم”.

وتابع: “وعليه فإن مجلس إدارة نادي الرائد ومنسوبيه ولاعبي فريق كرة القدم والجهاز الإداري أبدوا استغرابهم وامتعاضهم مما تفوه به الناقد حمد الدبيخي في برنامج الديوانية بالقناة الرياضية السعودية بعد مباراة الرائد والعدالة يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019”.

وأضاف البيان: “صرح بأن الرائد سيستفيد بالدور الثاني في تحديد البطل، وسيبدأ بلعبة المصالح المشتركة مقابل تقديم لاعبين إعارة، وكرر هذا لمرتين، ومثل هذا الكلام لا يتفوه به ناقد فني سبق أن ارتدى شعار الاتفاق وشعار منتخب الوطن”.

وواصل: “وعليه فإن مجلس إدارة النادي تدارس هذه التهمة والإساءة التي صدرته منه مع المستشار القانوني بالنادي، ولكون حبل الود والتقدير مازال ممدودًا من الرائد ومع الجميع وسيظل كذلك بإذن الله”.

واستكمل البيان: “لذا فإن مجلس إدارة الرائد النادي قرر وجوب تقديم الناقد حمد الدبيخي اعتذارًا صريحًا وموجهًا لجماهير الرائد تجاه ما تفوه به، وأن يكون ذلك في أول ظهور له بالبرنامج بعد هذا البيان”.

وجاء في ختام البيان: “وإن لم يحدث هذا فإن مجلس إدارة النادي سيتخذ اللازم قانونيًا وفق نظام السياسة الإعلامية بالمملكة بالقرار رقم 169 وتاريخ 20/10/ 1402 هـ، ونظام الإعلام المرئي والمسموع الصادر رقم 170 وتاريخ 24/3/ 1439 هـ”.

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