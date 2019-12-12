الرائد يزيد أوجاع #الشباب برباعية

المواطن - محمد سمعه

فاز نادي الرائد على مضيفه الشباب برباعية مقابل ثلاثة أهداف اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشر نادي الرائد عن أنيابه الهجومية مبكرًا في الشوط الأول، حيث نجح عبر اللاعب رائد الغامدي في إحراز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة والعشرين بطريقة جميلة.

وواصل الرائد ضغطه فأضاف الهدف الثاني عبر اللاعب محمد العمري في الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط بدقيقة، تمكن الشباب من تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول عبر اللاعب محمد سالم في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني دخل الرائد بقوة من أجل إحراز الهدف الثالث، فتمكن رائد الغامدي من إضافة ثاني أهدافه والثالث للرائد بالدقيقة الثانية والخمسين.

وقلص الشباب الفارق مسجلًا الهدف الثاني عبر اللاعب كريستيان جوانكا في الدقيقة الثامنة والستين.

وفي ظل محاولة الشباب، تسجيل الهدف الثالث، باغت الرائد الليث وأحرز الرابع عبر اللاعب جلال الداودي بالدقيقة السادسة والثمانين.

وتمكن فريق الشباب من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب دانيلو أسبريا بالدقيقة الرابعة والتسعين، لتنتهي المباراة بفوز الرائد برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وأصبح رصيد الرائد بعد الفوز 17 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة متراجعًا للمركز التاسع في جدول الترتيب، بعد تلقيه الهزيمة الثالثة على التوالي.