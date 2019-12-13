الراجحي يتصدر في رالي #الشرقية وابن سعيدان يتعرض لحادث 

المواطن - الشرقية

واصل السائق يزيد الراجحي تصدُّره لمُجريات رالي الشرقية، الجولة الأخيرة من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، حيث سجَّل أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الثانية بطول 197.18 كيلومتر، عبرت أجزاء من صحراء المنطقة الشرقية للمملكة، واجتازها خلال 2:08:25 ساعتَيْن، إذ لم تُعقه مسارات الصحراء القاسية ولا الظروف الجوية التي أثرت على مسار الرالي، وأجبرت مُنظميه على تعديل المسار الأصلي المُحدَّد بـ257.44 كيلومتر، وحافظ الراجحي على صدارته للترتيب العام المُؤقت للرالي بفارق 3:03 دقائق عن أقرب مُلاحقيه السائق الإسباني كارلوس ساينز الأب.

وخاض ساينز الأب يومًا جيدًا رغم كل هذه المُتغيِّرات، حيث أنهى المرحلة في المركز الثاني، أمام السائق السعودي عيسى الدوسري، الذي تقدَّم للمركز الثالث في الترتيب العام.

أما السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي فتراجع مركزًا واحدًا، بفارق 11:03 دقيقة عن الراجحي، تلاه السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال في المركز الخامس.

ونفَّذت وحدة الإخلاء الطبي، التابعة للهلال الأحمر السعودي، عملية إنقاذ للملّاح الروسي أليكسي كوزميتش، إثر تعرُّض سيارة السائق ياسر بن سعيدان للانقلاب خلال مرحلة اليوم الأول من الرالي.

كما نُفَّذ أيضًا عملية إخلاء طبية للملّاح الأردني موسى جهيريان، مُساعد السائق السعودي فارس الشمّري، إثر تعرضه لإصابة جراء قفزه قوية خلال مُجريات الرالي، وتوجهت فرق الإخلاء الطبي من وزارة الدفاع إلى موقع الحادث بالمروحية الطبية، حيث نقل جهيريان إلى المُستشفى الذي تم التنسيق معه مسبقًا.

واطمأنت إدارة الرالي وأعضاء الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على صحتهما، ووجه الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل الشُّكر الجزيل لإدارة الهلال الأحمر والإخلاء الطبي في وزارة الدفاع ورجالهم على سرعة استجابتهم وتوليهم إجلاء الملّاحين الأردني والروسي، متمنيًا لهما الشفاء العاجل التام.

بالعودة لمُجريات الرالي، وفي باقي الفئات، في فئة سيارات الإنتاج التجاري “تي 2″، كان التوقيت الأسرع من نصيب السائق فرحان المحارب 2:58:51 ساعَتَيْن، وأمام خالد الحمزاني ويوسف السُويدي.

وصعد السائق السعودي صالح السيف إلى صدارة فئة “تي 3” إثر تسجيله أسرع الأوقات لهذه الفئة، 2:57:09 ساعَتَيْن، تلاه السائق كونراد راوتِنباخ ومُحمَّد العبدالعالي.

في فئة الدرّاجات النارية، انتقلت صدارة الترتيب العام للدرّاج السعودي مشعل الغُنيم، الذي سجَّل توقيت 2:50:22 ساعَتَيْن، مما وضعه في صدارة الترتيب العام المُؤقت لهذه الفئة أمام الدرّاجين حشيان الحشيان وأنس الرهيني. ولا يتجاوز الفارق بين الغُنيم والحشيان ثانِيَتَيْن.

وفي فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كواد”، حافظ الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي على أفضليته الواضحة في هذه الفئة بتسجيله توقيت 3:09:36 ساعات، بفارق 18:04 عن أحمد الحربي ورياض العُريفان.

بالنسبة ليوم غدٍ، السبت، سيخوض المُشاركون مرحلةً أخيرة طولها 171.25 كيلومتر، أقصر من المسافة الأصلية المُقررة بـ40 كيلومتر تقريبًا، وذلك بالنظر للتأثير الذي أحدثه المُنخفض الجوي وأمطار الخير الغزيرة على المسارات.

ويُختتم الرالي بإقامة حفل خاص يتم فيه توزيع الكؤوس على الفائزين بألقاب الفئات تمام الساعة السابعة مساء.