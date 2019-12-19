الربيعة: فحص 1.36 مليون طالب وطالبة ورصد 5 آلاف حالة اكتئاب

المواطن - الرياض

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أنه تم فحص 1.36 مليون طالب وطالبة خلال عامين، واكتشفنا 660 حالة فرط حركة و5 آلاف حالة اكتئاب في المدارس”.

وقال الربيعة خلال لقاء مع قناة الإخبارية مساء اليوم الخميس: “نعمل بالتعاون مع وزارة التعليم لتعزيز الوقاية في المناهج”.

وتابع أنه تم توظيف 500 طبيب أسنان خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى تسهيل تقديم الخدمات الصحية.

فيديو عاجل | تشاهدون الآن على شاشة #الإخبارية لقاء خاص مع وزير الصحة د. توفيق الربيعة pic.twitter.com/xiZlXEzrAm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 19, 2019

وأشار إلى أنه سيتم إيقاف الزيوت المهدرجة في الأغذية خلال 2020، لافتًا إلى تضاعف أعداد مراكز القلب منذ 2016، وارتفاع أعداد مراكز الأورام من 9 إلى 18 خلال 3 سنوات، فيما انخفض وقت الانتظار في العيادات من شهرين ونصف إلى 24 يومًا، وكذلك انخفاض متوسط الانتظار في الطوارئ بنسبة 50%.

واستطرد وزير الصحة قائلًا إن: “جميع مناطق المملكة بها مراكز لعلاج القلب، وخدمات القسطرة القلبية تضاعفت ثلاث مرات”؛ معتبرًا القطاع الخاص شريكًا في تقديم الرعاية الصحية.

وتابع: “الوزارة قدمت تسهيلات عديدة للقطاع الصحي الخاص، وبرنامج “أداء الصحة” يهدف إلى تحسين الإجراءات وزيادة الفاعلية”.

وأوضح وزير الصحة، أن مركز الاتصال (937) يستقبل 40 ألف مكالمة ويقدم 10 آلاف استشارة يوميًا، فيما حقق تطبيق “صحة” نجاحًا كبيرًا.

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