الربيعة لـ”المواطن”: حريصون على التوازن بتوزيع الكادر الطبي والتمريضي
أكد أن خصخصة القطاع تنظر في مجلس الشؤون الاقتصادية

الربيعة لـ”المواطن”: حريصون على التوازن بتوزيع الكادر الطبي والتمريضي

2019/12/04
الساعة 5:09 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة لـ ” المواطن ” حرص الوزارة على التوازن في توزيع الكادر التمريضي والطبي بين المستشفيات والمراكز الصحية ومبنى الشؤون الصحية في تبوك، لافتًا أنه ” إذا لاحظنا زيادة في التوزيع فسيعاد النظر في موضوع التوزيع حسب الاحتياج ووصلنا مراحل متقدمة فيه”.

وفي رده على سؤال على معاناة مرضى القلب والأورام قال الربيعة : إننا في تبوك تطورنا منذ افتتاح القسم حيث أجرينا ٢٤٠٠ حالة قسطرة قلبية و ٢٦ عملية قلب مفتوح و٨ عمليات منظم قلب وعن مرضى الأورام قال: “استقبلنا أول عشر حالات ونحن في توسع كبير في هذا الأمر”.

وفي إجابة على سؤال الخصخصة والتأمين الطبي بيّن وزير الصحة أن الأمر منظور في مجلس الشؤون الاقتصادية ونحن مهتمون به.

جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم، بمكتبه بالإمارة، بوزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة.

ودشن أمير المنطقة عددًا من المشروعات التطويرية والخدمية الصحية بالمنطقة شملت تطوير البنية التحية لمستشفى الملك خالد وإنشاء وتجهيز مركز طب الأسنان وتطوير العناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك خالد وتطوير مركز صحي السعادة وكذلك تدشين بيت منتصف الطريق.

 

 

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