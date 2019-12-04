الربيعة يختتم جولته التفقدية بمنشآت تبوك ويفتتح مركز السعادة

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

قام وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، صباح أمس، بجولة تفقدية لعدد من مستشفيات منطقة تبوك، وشملت الجولة زيارة مستشفى الملك خالد ومركز للرعاية الصحية الأولية ومجمع إرادة للصحة النفسية ومركز طب الأسنان التخصصي.

واطلع الربيعة خلال الجولة على سير العمل بالمنشآت الصحية وما تم إنجازه في المشروعات الصحية التي يجري تنفيذها واستمع لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي والقائمين على تلك المشروعات.

كما قام الوزير بافتتاح مركز السعادة للرعاية الصحية الأولية بالسعادة والذي تم تطويره، حيث تم توسعة المركز والذي شمل الصيدلية وصالة انتظار للمراجعين وإضافة 6 عيادات لتصبح حاليًّا 14 عيادة، كما تم إضافة ممشى حول المحيط الخارجي للمركز وحدائق والعاب للأطفال وتوسعة المواقف الخارجية للسيارات، كما تم تأثيث المركز بأحدث أنواع الأثاث المكتبي وغير المكتبي، إضافة إلى توفير جميع الأجهزة الطبية.

علمًا بأن مركز الرعاية الصحية بالسعادة يخدم ما يقارب (400) مراجع يوميًّا يستفيدون من خدمات المركز المتمثلة في عيادة طب الأسرة، وعددها 5 وعيادة مكافحة التدخين وعيادة الأمراض المزمنة وعيادة رعاية المسنين وعيادة الطفل السليم وعيادة رعاية الأمومة وعيادة التطعيمات وعيادة خدمات الطوارئ وعيادة التعزيز الصحي وعيادة الأسنان والمختبر والأشعة والصيدلية.

في سياق متصل تفقد الوزير مستشفى الملك خالد بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع البنية التحتية بالمستشفى، والذي شمل الأقسام الإدارية والطبية وأقسام التنويم والعيادات الخارجية والطوارئ والأشعة وأماكن الانتظار والممرات والساحات الخارجية، كما تم خلال المشروع العمل على تغيير الأنظمة الأمنية والكهربائية والميكانيكية وأنظمة مكافحة الحريق بالمستشفى كذلك تغيير محطة الصرف الصحي وتغيير وحدات التكييف وزيادة قدراتها، كما تم تغيير جميع وحدات الإنارة كذلك تغيير الأرضيات إلى الرخام ودهان كافة أقسام المستشفى وفق أعلى المواصفات الفنية المعمول بها.

كما زار الوزير مركز طب الأسنان التخصصي، والذي يشمل على 33 عيادة شاملة لجميع تخصصات الأسنان بطاقة استيعابية تصل 1500 مريض أسبوعيًّا، ويضم معملًا متكاملًا للأسنان يتسع لـ22 فنيًّا وأخصائيًّا وصيدلية متكاملة وقسم تعقيم مركزي كذلك أشعة بانورامية وأشعة ثلاثية الأبعاد، كما يتوفر داخل المركز قاعه محاضرات تتسع 100 متدرب.

بعدها قام الوزير بجولة لمجمع إرادة للصحة النفسية ما يحتويه مجمع، واطلع على قسم منزل منتصف الطريق هو منشأة توفر لمريض الإدمان بيئة آمنة ومرحلة انتقالية ما بين المستشفى والبيئة الخارجية لتهيئة المتعافين لمواجهة الحياة والتعامل مع ضغوطاتها دون الحاجة للتعاطي، حيث يبلغ السعة السريرية 30 سريرًا مقسمة على ثلاث مراحل مرحلة الاستبصار وتصحيح الوضع والاندماج.

كما اطلع الوزير على مركز اضطرابات النمو والسلوك، والذي يهدف إلى التشخيص واكتشاف مبكر لاضطرابات النمو والسلوك التشخيصي المبكر واضطرابات الأطفال ووضع الخطة العلاجية.