الريال يرفض هدية #برشلونة ويتعادل مع #فالنسيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة فالنسيا ضد الريال، التي أُقيمت على ملعب “ميستايا”، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ولم يستغل الريال تعثر برشلونة أمام ريال سوسيداد بالأمس، ليكتفي بالتعادل ضد فالنسيا، ويرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما وصل رصيد الخفافيش إلى 29 نقطة في المركز السادس.

فالنسيا ضد الريال:

وبدأت مباراة فالنسيا ضد الريال بشكل سريع، وسدد نجم المرينغي فيدي فالفيردي تسديدة قوية في الدقيقة الخامسة، ولكن حارس المرمى دومينيك تصدى لها، قبل أن يُبعد تسديدتين من كريم بنزيمة وتوني كروس.

وواصل لاعبو المرينغي إهدار الفرص في مباراة فالنسيا ضد الريال، حيث أرسل ناتشو فيرنانديز عرضية مميزة، سددها بنزيمة بالرأس ولكنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 13.

وجاءت أول فرص الخفافيش في الدقيقة 17، عندما توغل فيران توريس وراوغ الدفاع، ولكن أمسك الحارس تيبو كورتوا الكرة بسهولة، وأبعد الحارس دومينيك كرة رأسية خطيرة من رودريجو جويس.

وكاد توريس أن يُسجل الهدف الأول للخفافيش عند الدقيقة 35، ولكن تسديدته مرت أعلى المرمى، وواصل المرينغي سيطرته، ولكنه فشل في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول من مباراة فالنسيا ضد الريال بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استغل فيران توريس خطأ دفاع قاتل من لاعبي المرينغي، وسدد كرة قوية، إلا أن كورتوا تألق وأبعدها، وسيطر الخفافيش قليلًا على اللعب، ونجح لاعبه سولير في هز الشباك عند الدقيقة 78.

وأهدر غاريث بيل فرصة التعادل من ركلة حرة مباشرة عند الدقيقة 80، قبل أن يحرز بنزيمة هدف التعادل في الدقيقة 95، لتنتهي مباراة فالنسيا ضد الريال بالتعادل بنتيجة 1/ 1.