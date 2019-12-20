الزمالك ضد سموحة .. الأبيض يُواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الزمالك ضد سموحة، اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة والمؤجلة بين الفريقين في الدوري المصري بالتعادل السلبي، في مباراة أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

وبدأ الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد سموحة، بأداء متوسط من قبل الفريقين مع وجود محاولات قليلة من جانب الزمالك لإحراز الهدف الأول.

ولم يقم فريق سموحة بأي هجمة خطيرة خلال الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد سموحة، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الزمالك ضد سموحة، شهد الشوط تحسنًا في أداء نادي الزمالك نسبيًّا، حيث أهدر اللاعب كريم بامبو فرصتين لإحراز هدفين خلال أحداث اللقاء.

ولم تنجح محاولات الزمالك الهجومية، خلال أحداث اللقاء لتنتهي مباراة الزمالك ضد سموحة بالتعادل السلبي.

جدير بالذكر أن رصيد نادي الزمالك، أصبح بعد التعادل في لقاء الزمالك ضد سموحة 14 نقطة في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد نادي سموحة 14 نقطة أيضًا في المركز الخامس.

وقبل إقامة مباراة الزمالك ضد سموحة، انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تراجع أداء بعض لاعبي الفريق الأبيض بعد الخسارة من نادي طلائع الجيش يوم الاثنين الماضي في بطولة الدوري.

ولم ينجح مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك خلال مباراة الزمالك ضد سموحة في إحراز الهدف الرابع له بمسابقة الدوري المصري، حيث سبق له إحراز ثلاثة أهداف بالدوري في شباك الاتحاد السكندري وبيراميدز ونادي طلائع الجيش.

وقاد الحكم المصري محمد الحنفي مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم في الدوري المصري.

وبعد نهاية مباراة الزمالك ضد سموحة، أصبح الفارق بين الزمالك صاحب المركز الرابع والنادي الأهلي المتصدر سبع نقاط.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قال عبر تويتر أثناء إقامة مباراة الزمالك ضد سموحة: “الدنيا كلها متحيزة النهاردة للزمالك حتى المعلق في قناة أون سبورت بس إحنا معانا ربنا”.

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