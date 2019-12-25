الزمالك يُعاني محليًا.. والبطولة الإفريقية طوق النجاة

المواطن - مروة نبيل

يُعاني نادي الزمالك من تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في بطولة الدوري المصري الممتاز، الأمر الذي أثار غضب الجماهير، التي كانت تطمح بالتألق محليًا واستعادة اللقب.

نادي الزمالك

وغابت الانتصارات عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في آخر 3 جولات بمنافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل سلبيًا أمام سموحة والإنتاج الحربي، وخسر بنتيجة 3/2 ضد طلائع الجيش.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 3 مواجهات، والخسارة مرتين.

ويأمل الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لتجاوز النتائج المحلية، وتحقيق فوز قاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لمصالحة الجماهير والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي.

ويلعب الزمالك ضد زيسكو يونايتد الزامبي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مواجهات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المركز الثاني بمجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، فيما يمتلك زيسكو يونايتد نقطة واحدة.

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