السديس يوجه بتشكيل فريق للعمل على مدونة أحكام النوازل

المواطن - الرياض

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتكوين فريق وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، للعمل على مدونة أحكام النوازل الفقهية في الحرمين الشريفين وفق منهج علمي مؤصل، يراعى فيها النظر إلى النصوص الشرعية.

ويهدف هذا الفريق إلى الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي ومنسوبي الوكالة العلمية والفكرية والوكالة التوجيهية والإرشادية في معرفة أحوال قاصدي الحرمين الشريفين وما يعرض عليهم أثناء أداء المناسك وفي أوقات الزحام، لتكون هذه المدونة ثمرة علمية نافعة للناس، فيها عرض لأهم ما قد يسألون عنه من نوازل، منشورة عبر وسائل التقنية الحديثة، متوفرة بعدة لغات لتصل إلى الآفاق.

يأتي هذا التوجيه انطلاقًا من حرص الرئيس العام على خدمة قاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزوار.

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