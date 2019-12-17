السد ينهار ضد الترجي بسداسية في كأس العالم للأندية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة السد ضد الترجي التونسي، التي أُقيمت على إستاد خليفة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بفوز بطل إفريقيا بنتيجة 6/ 2، ليحصد المركز الخامس في المونديال.

السد ضد الترجي:

وبدأت مباراة السد ضد الترجي التونسي بشكل سريع، حيث تمكن حمد الهوني من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 7 دقائق على انطلاق اللقاء.

وعزز الفريق التونسي تقدمه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 13 عن طريق لاعبه أنيس البدري، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث من ركلة جزاء عند الدقيقة 25، مع حصول عبدالكريم حسن على بطاقة حمراء، ليكمل السد المباراة بعشرة لاعبين.

وتمكن النجم الجزائري بغداد بونجاح من تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 32 من أحداث مباراة السد ضد الترجي التونسي من ركلة جزاء، وأضاف الهوني الهدف الثاني له والرابع لفريقه عند الدقيقة 42.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني حصل الفريق القطري على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة لاعبه بدران، ليسددها الهيدوس بنجاح في الدقيقة 49، قبل أن يُضيف الهوني الهدف الثالث له والخامس لفريقه عند الدقيقة 74.

وواصل لاعبو الفريق التونسي الضغط، وأضاف المدافع الأيمن سامح ديربال الهدف السادس في الدقيقة 87، لتنتهي مباراة السد ضد الترجي بتحقيق بطل إفريقيا لفوز عريض، ليحصل على المركز الخامس، فيما حصل الفريق القطري على المركز السادس.