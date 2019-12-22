السعودية تشهد الزيارة الثالثة لـ كريستيانو رونالدو

المواطن - محمد سمعه

يزور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي وأفضل لاعب ست مرات، الأراضي السعودية للمرة الثالثة، وذلك بمناسبة مواجهة يوفنتوس لفريق لاتسيو اليوم الأحد بالسوبر الإيطالي في الرياض.

وكانت الزيارة الأولى لـ كريستيانو رونالدو في عام 2008 مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مهرجان اعتزال سامي الجابر حيث واجه الهلال فريق مانشستر يونايتد على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في الرياض وانتهت المباراة وقتها بفوز الهلال بنتيجة 3-2 حيث سجل لليونايتد الأرجنتيني كارلوس تيفيز ورونالدو، بينما سجل للهلال سامي الجابر وياسر القحطاني وبدر الخراشي.

أما الزيارة الثانية، فكانت في يناير من عام 2019، مع يوفنتوس ضد ميلان في السوبر الإيطالي الذي أُقيم في جدة ووقتها انتهى بفوز اليوفي بهدف دون رد سجله رونالدو.

وستُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُعد مباراة السوبر الإيطالي هي الثانية في الأراضي السعودية، بعد استضافة السوبر الإيطالي للموسم الماضي بشهر يناير في جدة بين ناديي ميلان ويوفنتوس.

قلق من مدرب يوفنتوس

من ناحية أخرى، أبدى المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، قلقه وذلك قبل خوض مباراة لاتسيو اليوم الأحد في مباراة السوبر الإيطالي في الرياض. ونقل حساب يوفنتوس الرسمي عبر تويتر تصريحات ساري الذي قال: لا يزال هناك لاعبون في اليوفي يشعرون بالإرهاق بعد مباراة سامبدوريا، هذا شيء مُقلق ولكن لدي شعور قوي وإيجابي عن مباراة اليوم، المباراة هي بمثابة نهائي ويجب أن يتم الاستعداد لها. وأضاف ساري: سيغيب عن يوفنتوس جورجيو كيليني وسامي خضيرة … وتشيزني يتحسن بشكل جيد وآخرون كذلك. وتابع ساري: نعمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية حتى لا ندفع الثمن، ولاتسيو فريق قوي بدنيًا وفنيًا، وغدًا قد يُسببون لنا خطورة كبيرة للغاية. مدرب لاتسيو يكشف سلاح التتويج بالسوبر أما مدرب لاتسيو، الإيطالي سيموني إنزاجي فقال: التركيز والعزيمة والرغبة للفوز ستقودنا للفوز بالسوبر الإيطالي، واللاعبون يتحضرون بشكل جيد. وأضاف إنزاجي: نحتاج 3 أشياء للفوز بلقب السوبر وهي التركيز على المباراة والرغبة وروح العزيمة والإصرار لتحقيق نتيجة إيجابية.

تابعنا على تواصل معنا على