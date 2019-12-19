السعودية زوجة الخليجي هل تستفيد من حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن معايير الدعم والاستحقاق لمن تنطبق عليه الشروط.

وتلقت خدمة المستفيدين في حساب المواطن استفساراً من مواطنة سعودية قالت فيه: هل تستفيد زوجة المواطن الخليجي وأبناؤها من دعم حساب المواطن ؟

وردت خدمة المستفيدين بالقول: بإمكان الزوجة السعودية التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولا بد من إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية أو عقد النكاح وفي حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.

وتابعت أنه في حال انطبقت عليهم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملهم الدعم.

وأودع برنامج حساب المواطن، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 27 استحقاق شهر فبراير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.