السعودية للكهرباء: نسبة السعودة تجاوزت 92.43%

السعودية للكهرباء: نسبة السعودة تجاوزت 92.43%

2019/12/16
الساعة 12:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

اختيرت الشركة السعودية للكهرباء ضمن برنامج الصفوة، أحد برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ نظير جهودها في مجال التوطين، حيث تجاوزت نسبة توطين الوظائف في الشركة نسبة 92.43% من إجمالي العاملين الذين يقارب عددهم 33961 موظفاً وموظفة.

وفي هذا السياق، زار وكيل وزارة العمل للعلاقات العمالية عبدالمجيد الرشودي “السعودية للكهرباء”؛ لإبلاغها بتصنيفها الجديد، وللتهنئة بحصولها على هذا الامتياز من قبل الوزارة، ودعماً لجهودها في مجال التوطين.

يشار إلى أن الشركة تعمل في أكثر من 13200 مدينة ومحافظة وقرية على مستوى المملكة، وتضم بين كوادرها الوظيفية مهندسين وفنيين سعوديين مؤهلين تأهيلاً عالياً وفق أرقى المعايير العالمية.

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