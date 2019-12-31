السفير الأمريكي يغادر العراق لجهة غير معلومة

المواطن - متابعة

أكدت مصادر مطلعة أن السفير الأمريكي في العراق غادر بغداد إلى جهة غير معلومة بالتزامن مع تطورات الغارات الأمريكية على ميليشيات تابعة لإيران.

وقالت المصادر إن السفير ومن تبقى من الموظفين غادروا بغداد عبر المطار الدولي، وفقا لـ”العربية”.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية العراقية عزمها استدعاء السفير الأمريكي في بغداد لإبلاغه بإدانة الحكومة العراقية للقصف الذي استهدف مقرات لميليشيات حزب الله العراقي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية إدانتها لما أقدمت عليه القوات الأمريكية من قصف مقار ألوية تنتمي للحشد الشعبي، واعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق.

وأضاف البيان أنه سيتم التشاور مع الدول الأوروبية المشاركة في التحالف الدولي للخروج بموقف موحد حول مستقبل تواجد قوات التحالف في العراق.

وكانت واشنطن اتهمت السلطات العراقية بأنها لم تبذل الجهود اللازمة من أجل “حماية” مصالح الولايات المتحدة، وذلك غداة ضربات أميركية أثارت موجة تنديد في العراق.

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