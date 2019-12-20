السمنة والبدانة المفرطة تهدد نصف سكان أمريكا

المواطن - متابعة

توقعت دراسة جديدة أنه بحلول عام 2030 سيعاني 48.9% من البالغين في الولايات المتحدة من زيادة كبيرة في الوزن فيما سيعاني 24.2% من البدانة المفرطة.

وإضافة إلى ذلك، ستؤثر البدانة المفرطة والمشكلات الصحية الخطيرة وتكاليف الرعاية الصحية الإضافية المرتبطة بها بشكل غير متناسب على النساء والبالغين ذوي الدخل المنخفض.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة زاكاري وارد من جامعة هارفارد في بوسطن لـرويترز هيلث: السمنة تزداد سوءًا في كل الولايات وخاصة السمنة المفرطة التي كانت نادرة جدًا.. والآن ستكون الفئة الأكثر شيوعًا في كثير من الولايات والمجموعات الفرعية في جميع أنحاء البلاد.

واستخدمت دراسة وارد، التي نشرت في دورية نيو إنجلاند الطبية، بيانات من 6.3 مليون شخص بالغ على مدار أكثر من 20 عامًا، ويتوقع الفريق أن تكون معدلات السمنة المفرطة واضحة بشكل خاص بين النساء (بمعدل 27.6%) وبين البالغين ذوي الدخل المنخفض (بمعدل 31.7%).

ويتوقع الباحثون أن تشهد ولاية أوكلاهوما أعلى معدل إصابة بالسمنة بنسبة 58.4% بين السكان بينما تأتي ولايات أركنسو وألاباما ومسيسبي في المرتبة الثانية بنسبة 58.2%.

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