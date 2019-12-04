السنيورة يطالب بالعودة لاتفاق الطائف والدستور اللبناني

المواطن - متابعة

طالب رئيس الوزراء اللبناني السابق، فؤاد السنيورة بالعودة إلى الدستور اللبناني والالتزام باتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع السنيورة أن الظروف في لبنان تقتضي مرشحًا لتكليف الحكومة له خبرة سياسية.

كلام السنيورة جاء في بيان أصدره رؤساء الحكومات السابقون في لبنان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، أدانوا فيه خرق اتفاق الطائف الذي أقر عام 1989م وتعطيل تشكيل الحكومة.

وقالوا: “لقد هال رؤساء الحكومة السابقين هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصًا وروحًا. كما هالهم أيضا الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه بتشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيسًا محتملًا للحكومة، وهو ما قام به رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل”.