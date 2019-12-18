السوبر الإسباني بجدة .. بداية جديدة لبطولة عالمية

المواطن - مروة نبيل

تتجه الأنظار إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة” الشهر المقبل، نظرًا لإقامة كأس السوبر الإسباني بجدة في شكله الجديد.

السوبر الإسباني بجدة

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت عن استضافة المملكة لنهائيات بطولة كأس السوبر الإسباني لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لـ3 أعوام إضافية، وذلك وفقًا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الاتحادين السعودي والإسباني.

وأثار الشكل الجديد للبطولة حالة من الجدل، حيث توقع البعض أن ترفض الأندية المشاركة لضغط المباريات، إلا أن كبار الدوري الإسباني رحبوا بالفكرة واللعب في السوبر الإسباني بجدة شهر يناير المقبل.

وستكون المملكة شاهدة على انطلاق الشكل الجديد للبطولة العالمية، حيث يُقام السوبر الإسباني بجدة بنظام المربع الذهبي لأول مرة، بمشاركة 4 أندية تضم نخبة من نجوم العالم في كرة القدم وهي؛ برشلونة، ريال مدريد، أتليتكو مدريد، وفالنسيا.

وأسفرت القرعة التي أُقيمت في المملكة عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لنظيره فالنسيا، يوم 8 يناير، ويلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي، ويتواجه الفريقان الفائزان في المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.

وستكون جوائز السوبر الإسباني بجدة كبيرة للغاية، حيث سيحصل كل فريق سيُشارك في البطولة على 8.9 مليون يورو، فيما سيحصل الفريقان اللذان سيتأهلان إلى المباراة النهائية على مبلغ إضافي يُقدر بـ3.1 مليون يورو.

كأس السوبر الإسباني

وستشهد كأس السوبر الإسباني بجدة تغطية إعلامية واسعة، حيث أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تلقي أكثر من 300 طلب من وسائل إعلام دولية لمتابعة البطولة في نسختها الجديدة.

وفي السياق ذاته، أعرب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة، عن سعادته بإقامة المسابقة في جدة بمشاركة 4 فرق قوية، مؤكدًا أنه سيكون أسبوعًا حافلًا بالمواجهات القوية.