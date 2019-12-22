السوبر الإيطالي بالرياض .. بدء توافد الجماهير لملعب الجامعة

المواطن - مروة نبيل

بدأت الجماهير في التوافد إلى استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، لحضور مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي بالرياض التي ستنطلق، بعد قليل.

السوبر الإيطالي بالرياض

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من دخول الجماهير إلى الملعب، وتفاعلهم في المدرجات قبل وقت قليل من انطلاق مباراة السوبر الإيطالي بالرياض.

ويلعب يوفنتوس مباراة كأس السوبر الإيطالي بالرياض بعد تحقيقه لبطولة الكالتشيو الموسم الماضي، فيما يُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو بعد تتويجه بلقب كأس إيطاليا.

ويُشارك يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي بالرياض وهو حامل اللقب، بعد فوزه على ميلان بهدف دون رد الموسم الماضي، في المباراة التي أُقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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