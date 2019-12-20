السوبر الإيطالي في السعودية .. الفتى الطائر يتحدى هدف الريال

المواطن - محمد سمعه

يصبغ مباراة كأس السوبر الإيطالي هذا الموسم بين ناديي يوفنتوس ولاتسيو، طابع المنافسة بين أكثر من نجم في الفريقين من أجل المنافسة على نيل اللقب أمام أعين الجماهير السعودية في الرياض.

ويملك نادي يوفنتوس قبل مباراة السوبر الإيطالي، العديد من الأسلحة التي سيعتمد عليها للتتويج باللقب مثل الفتى الطائر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت واللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا نجم اليوفي الذي سبق له زيارة السعودية في ثلاث مناسبات، وستكون مباراة الأحد المقبل هي الرابعة بالنسبة له.

أما نادي لاتسيو فسيعتمد على تحركات نجمه الإيطالي تشيرو إيموبيلي للتتويج بلقب السوبر الإيطالي، كذلك يُوجد النجم الصربي سافيتش ميلينكوفيتش المتألق مؤخرًا مع لاتسيو، والذي رفض لاتسيو التفريط فيه لنادي ريال مدريد الإسباني في صيف 2019، حيث لم ينجح نادي العاصمة الإيطالية في إيجاد بديله، لذلك رفض لاتسيو بيعه.

وربما إذا نجح ميلينكوفيتش في قيادة لاتسيو للفوز بـ السوبر الإيطالي يوم الأحد المقبل، سيعود ريال مدريد من جديد من أجل التعاقد مع اللاعب.

رونالدو يخطف الأنظار قبل السوبر:

وقبل مباراة السوبر الإيطالي خطف البرتغالي كريستيانو رونالدو الأنظار من متابعي كلاسيكو برشلونة وريال مدريد أول أمس الأربعاء، بتسجيله هدفًا جميلًا برأسية متقنة من ارتفاع عال تخطي المترين، في شباك نادي سامبدوريا بالدوري الإيطالي.

سعادة بالغة بإقامة السوبر في المملكة:

وخلال تصريحات صحافية، أعرب المدير الفني لفريق لاتسيو، سيموني إنزاغي عن سعادته بإقامة نهائي كأس السوبر الإيطالي 2019 في العاصمة السعودية الرياض.

وقال مدرب لاتسيو خلال مقطع فيديو نشره حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أنا سعيد بتواجدي هنا في السعودية.. نحن سعيدون بإقامة كأس السوبر الإيطالي في الرياض”.

بينما قال تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو: “أقيم نهائي السوبر الإيطالي الموسم الماضي في جدة، وهذا العام سنلعب في الرياض، وهذا أمر رائع للكرة الإيطالية”.

يذكر أن السعودية احتضنت مباراة السوبر الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس في شهر يناير الماضي، ووقتها تُوج يوفنتوس باللقب بالفوز بهدف دون رد.

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