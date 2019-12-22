السوبر الإيطالي يجذب أنظار العالم إلى السعودية

المواطن - مروة نبيل

جذبت مباراة كأس السوبر الإيطالي بالرياض بين يوفنتوس ولاتسيو أنظار الجماهير في جميع أنحاء العالم؛ نظرًا لشعبية الفريقين الكبيرة؛ ولأهمية البطولة.

ملعب الجامعة:

ولعب يوفنتوس ولاتسيو على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، مساء اليوم الأحد، وانتهت بفوز النسور بنتيجة 3/ 1 ليحصد لقب كأس السوبر الإيطالي بالرياض للمرة الخامسة في تاريخه.

وخطف ملعب الجامعة الأنظار، حيث ظهرت أرضيته بشكل مميز، كما شهدت مباراة السوبر الإيطالي بالرياض حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وتفاعلوا مع الهجمات واحتفلوا مع لاعبي لاتسيو بالفوز.

السوبر يجذب أنظار العالم:

وعلق الناقد الرياضي عايض مبخوت لبرنامج “كورة”، قائلًا: “مباراة السوبر الإيطالي بالرياض ليس مجرد مباراة ولكنه أيضًا صناعة ونحن نقدم صورة لجميع اللاعبين في العالم”.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد المصيبيح: “استثمار الرياضة هو جزء من رؤية أمير الشباب ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والآن يكفينا أن كل أنظار العالم اتجهت للرياض”.

وتابع الناقد الرياضي محمد الصدعان لبرنامج “كورة”، قائلًا: “هناك الملايين من متابعي الرياضة على مستوى العالم شاهدوا الصورة الواقعية للمملكة بشكل إيجابي جدًّا، وملعب المباراة اليوم كأنه أحد ملاعب أوروبا”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي علي المرشود برنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية: “أكثر من 65 إعلامي إيطالي أبدوا اندهاشهم.. وملعب الجامعة مفخرة لنا.. والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يقدم مجهودًا كبيرًا”.

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