السودان يعلن رفع الدعم عن الوقود تدريجياً
خلال العام المقبل 2020

السودان يعلن رفع الدعم عن الوقود تدريجياً

2019/12/28
الساعة 12:44 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلنت الحكومة السودانية عن اعتزامها إلغاء دعم الوقود تدريجياً في عام 2020، واتخاذ عدة قرارات اقتصادية بهدف الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التضخم.

وأكد وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي خلال الإعلان عن ميزانية 2020، أن الخطة ستشمل مضاعفة بند المرتبات بنسبة 100% ورفع الحد الأدنى للأجور من 425 جنيها سودانياً (أقل من 10 دولارات) إلى ألف جنيه (22 دولاراً) مع خلق ربع مليون وظيفة لفئة الشباب.

وستُبقي الحكومة السودانية على دعم القمح وغاز الطبخ، مع إطلاق برنامج للحماية الاجتماعية يشمل في بدايته 9 آلاف أسرة فقيرة في محاولة لعلاج الآثار الجانبية للإصلاح الاقتصادي مع ارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الوقود.

ويشهد السودان ارتفاعاً في الأسعار إذ زاد معدل التضخم بنسبة 58 %، مع عدم استقرار سعر الصرف، وتحاول الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك الإصلاح الاقتصادي.

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