السوق المالية ترفع تعليق تداول أسهم عدة شركات
بعد الإعلان عن حدث جوهري فيها

السوق المالية ترفع تعليق تداول أسهم عدة شركات

2019/12/25
الساعة 9:28 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أصدرت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إعلانًا بشأن رفع تعليق تداول سهم شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني.

وقالت تداول بحسب موقعها الرسمي إنه: إشارةً إلى إعلان شركة السوق المالية بتاريخ 1441/04/27هـ الموافق 2019/12/24م بخصوص تعليق تداول سهم شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في السوق ابتداءً من الثلاثاء 1441/04/27هـ الموافق 2019/12/24م بناءً على طلب الشركة للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري، وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 1441/04/27هـ الموافق 2019/12/24م عن الحدث الجوهري، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج تعلن تداول رفع تعليق تداول أسهم شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني في السوق ابتداءً من اليوم الأربعاء.

كما أعلنت تداول رفع تعليق تداول أسهم شركة ولاء للتأمين التعاوني في السوق ابتداءً من اليوم أيضًا بعد تعليق تداول سهم الشركة في السوق ابتداءً من أمس الثلاثاء بناءً على طلب الشركة للتمهيد للإعلان عن حدث جوهري.

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