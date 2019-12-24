السومة وبلايلي وخبراني ينعشون مران الأهلي

المواطن - مروة نبيل

شارك ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري عمر السومة، الجزائري يوسف بلايلي ومحمد خبراني، في التدريبات الجماعية اليوم، بعدما أنهوا البرامج العلاجية والتأهيلية بنجاح خلال الأيام الماضية.

ووقف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري كريستيان جروس، على الجاهزية البدنية والفنية للاعبين من خلال الحصة التدريبية اليوم، استعدادًا لمباراة الشباب المقبلة.

وتركز مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم على الجوانب التكتيكية لمختلف مراكز اللعب، وقبل ختام الحصة التدريبية أوعز جروس للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الشباب، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تابعنا على تواصل معنا على