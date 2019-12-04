السومة يكشف آخر استعداداته قبل العملية الجراحية

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي، عن آخر استعداداته قبل خوض العملية الجراحية للعلاج من الفتاق الرياضي الذي أُصيب به مؤخرًا.

وقال السومة لـ برنامج الدوري مع وليد: دائمًا الأطباء يعطون وقت زيادة بعد العملية الجراحية، وسألت ياسر القحطاني عن المدة المفروض علي اتباعها للراحة بعد العملية فقال لي بأنه عشرة أيام وتعود من جديد للمباريات.

وأضاف السومة: سبق لي أن خضعت لعملية دوالي في نفس منطقة الفتاق الرياضي وعدت بعد 20 يومًا.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور المصري رفيق المأمون، استشاري العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، موعد عودة النجم السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي إلى المباريات بعد إصابته الأخيرة.

وكان عمر السومة قد شعر بآلام أسفل البطن خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي، وأجرى فحوصات طبية لتحديد إصابته.

وتحدث رفيق المأمون قائلًا لـ برنامج الدوري مع وليد: عمر السومة يحتاج من 4 إلى 6 أسابيع حتى يعود بكامل عافيته، بعد إصابته بالفتاق الرياضي.

وأضاف الطبيب رفيق المأمون: الفتاق الرياضي يكون مختلفًا عن الفتاق العادي، والنوع الرياضي يحدث بسبب ممارسة الرياضات التي بها دوران ومراوغة مثل كرة القدم، ويأتي بسبب ضعف في عضلات البطن السفلية.

وتابع الطبيب: إذا توقف اللاعب عن بذل مجهود وخلد للراحة تختفي آلام الفتاق الرياضي، ولكنها تعود مجددًا عند ممارسة أي مجهود.

وتقرر أن يُغادر عمر السومة إلى مدينة ميونيخ الألمانية، من أجل إجراء جراحة عاجلة اليوم الخميس، على يد الجراحة العالمية الدكتورة أوليريك مشوق.