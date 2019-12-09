السومة يُطمئن الجماهير

المواطن - مروة نبيل

طمأن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السوري الدولي عمر السومة الجماهير بشأن الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ونشر عمر السومة صورة له عبر حسابه الخاص على “انستقرام”، وعلق عليها قائلًا: “شكرًا لكل الذين سألوا واطمأنوا عليّ قبل وبعد العملية، بإذن الله فترة قصيرة وأرجع للتدريبات”.

وكان عمر السومة قد تعرض لإصابة بالفتاق الرياضي، وأجرى عملية جراحية مؤخرًا في مدينة ميونيخ الألمانية على يد الجراحة العالمية الدكتورة أوليريك مشوق، وتكللت بالنجاح.

وبدأ عمر السومة خلال الساعات الماضية أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي داخل العيادة الطبية في النادي الأهلي، ومن المتوقع أن يغيب لمدة 3 أسابيع.