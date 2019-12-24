السويكت: نتيجة مشرفة وعودة مستحقة لجماهير العالمي

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت جماهير العالمي، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم على ضمك بنتيجة 4/2.

وقال السويكت عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد لله .. نتيجة مشرفة وعودة مستحقة للعالميين .. أشكر جماهير العالمي في المنطقة الجنوبية على الدعم الكبير .. والقادم أجمل بإذن الله”.

ولعب النصر ضد ضمك اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تحويل تأخره إلى فوز، ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ8.

وتقدم ضمك بثنائية عن طريق مازن أبو شرارة في الدقيقتين 37 و43، وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفًا من ركلة جزاء في الوقت الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضمكاوي بهدفين لهدف.

وحصل لاعب فريق ضمك مهند النجعي على بطاقة حمراء عند الدقيقة 66، ليكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين، ويسجل يحيى الشهري التعادل، قبل أن يضيف حمدالله هدفين آخرين.

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