السويكت يُهنئ حمد الله على جائزة الأفضل عربيًّا في 2019

المواطن - مروة نبيل

هنأ رئيس مجلس إدارة نادي النصر، صفوان السويكت، نجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمد الله، بعد حصده جائزة جلوب سوكر.

وقال السويكت عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “أبارك للعالمي عبدالرزاق حمد الله تحقيقه لجائزة (جلوب سوكر) كأفضل لاعب عربي في 2019، وأتمنى له ولزملائه العالميين ولنصرنا الكبير مزيدًا من النجاح والتوفيق بإذن الله تعالى”.

عبدالرزاق حمد الله:

وتوج المغربي عبدالرزاق حمد الله بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب عربي لعام 2019، وتسلم الجائزة من المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، خلال الحفل الذي أُقيم مساء اليوم الأحد.

وكان يُنافس حمد الله على الجائزة، مهاجم السد القطري، أكرم عفيف، نجم الهلال سالم الدوسري، نجم الأهلي، الجزائري يوسف بلايلي ونجم الزمالك المصري، طارق حامد.

وقدم حمد الله أداء مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الموسم الماضي، حيث توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 هدفًا، ووصل إلى 50 هدفًا في جميع البطولات.

واستمر المغربي حمد الله في التألق مع النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث نجح في تسجيل 14 هدفًا خلال 13 مباراة خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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