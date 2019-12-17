الشؤون الاقتصادية يستعرض التقرير الدوري لبرامج رؤية 2030
كما اطلع على أبرز التطورات الاقتصادية عالميًّا

الشؤون الاقتصادية يستعرض التقرير الدوري لبرامج رؤية 2030

2019/12/17
الساعة 10:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المشتمل على التقرير الدوري الربعي لأداء برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
كما استعرض المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بالاشتراك مع كبير الاقتصاديين في (ميتسوي سوميتو مو المصرفية).
وتضمن العرض أبرز التطورات الاقتصادية عالميًا، وأهم التحديات والتوقعات طويلة وقصيرة الأجل التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومستويات الدين العالمية وأبرز التوصيات حيالها.

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