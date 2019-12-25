الشابي يكشف الصعوبات التي تواجه أبها

المواطن - مروة نبيل

أكد المدير الفني التونسي عبدالرزاق الشابي أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها عانى من صعوبات عديدة بداية الموسم الرياضي الحالي.

وقال المدرب التونسي خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “عانينا من شح في الإمكانيات المادية ببداية الموسم، كما أن أرضية ملعبنا صالحة بنسبة 50%”.

وتابع: “ليس لدي مكتب أجلس عليه في مقر أبها، وأقيم الاجتماعات الفنية للفريق في منزلي، واللاعبون يبدلون ملابسهم في السيارة بسبب عدم وجود غرفة تبديل الملابس”.

وأضاف الشابي خلال تصريحاته التلفزيونية: “هناك لاعبون في الدوري السعودي تساوي قيمتهم 10 لاعبين في أبها، لو توفرت الإمكانيات لأبها لاخترنا لاعبين مناسبين أكثر للفريق”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، ونجح في التأهل إلى دور الـ8 من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الإطاحة بفريق التعاون حامل اللقب.

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