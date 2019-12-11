الشباب يسعى للاستفاقة .. و #الوحدة يُطارد الصدارة

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي الشباب مباراة غاية في الأهمية غدًا الخميس عند مواجهة الرائد، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الشباب إلى تصحيح المسار وتحقيق الفوز، بعد أن خسر في آخر جولتين أمام فريقي التعاون والفيحاء، وذلك من أجل العودة لطريق الانتصارات، وضمان الدخول للمربع الذهبي من جديد.

وبسبب سوء النتائج، فإن إدارة الشباب قررت في وقت سابق إقالة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق الأول، وذلك عقب الخروج من كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي الشعلة.

من ناحية أخرى، يضع نادي الوحدة أنظاره على تحقيق الفوز على حساب العدالة، من أجل الوصول إلى النقطة الحادية والعشرين والتصدر ولو بشكل مؤقت مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل الوحدة حاليًّا المركز الخامس برصيد 18 نقطة، أما العدالة فيتواجد في المركز الرابع عشر برصيد ثماني نقاط.

وتُقام مباراة ثالثة في الدوري غدًا بين ناديي الحزم وأبها على ملعب الحزم، حيث يريد الحزم الفوز لتعويض خسارته من الرائد في الجولة السابقة، أما أبها فيريد تحقيق الفوز الثاني له في الجولة الثانية على التوالي بعد فوزه على الفتح في الجولة العاشرة.