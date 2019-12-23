الشباب يكتسح الشرطة العراقي بسداسية نظيفة

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي، التي أُقيمت على إستاد الأمير خالد بن سلطان في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بفوز الليوث بسداسية دون رد.

الشباب ضد الشرطة العراقي:

وبدأت مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي بشكل سريع، وتمكن دانيلو أسبريا من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 5 دقائق فقط على انطلاق اللقاء، قبل أن يُضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة السابعة.

وعزز سيباستياو جونيور تقدم فريقه بهدف ثالث من ركلة جزاء عند الدقيقة 18 من مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي، وسيطر لاعبو الليوث على أحداث اللقاء، وظهروا بشكل مميز.

وأضاف كريستيان دافيد الهدف الرابع في الدقيقة 21، ونجح أسبريا من تسجيل الهدف الثالث له والخامس لفريقه عند الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي بتقدم أصحاب الأرض بخماسية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي، استمرت سيطرة الليوث، وتمكن سيباستياو جونيور من تسجيل الهدف الثاني له والخامس لفريقه عند الدقيقة 72.

وتعرض سيبا للطرد عند الدقيقة 76، ليُكمل الليوث مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي بعشرة لاعبين، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض بسداسية دون رد، ليُسهل مهمته في لقاء الإياب.

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