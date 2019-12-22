الشباب يُصالح جماهيره بدخول مجاني ضد الشرطة العراقي

المواطن - مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي الشباب فتح مدرجات ملعب إستاد الأمير خالد بن سلطان بالمجان للجماهير الحاضرة؛ لمساندة الليوث ضد فريق الشرطة العراقي.

الشباب ضد الشرطة العراقي:

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد الشرطة العراقي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مساء يوم غد الاثنين.

تأتي هذه الخطوة من إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي المقبلة، حيث ودع الليوث منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ32.

وغابت الانتصارات عن الشباب خلال آخر 4 جولات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث خسر أمام التعاون، الفيحاء، الرائد وأبها، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

ويسعى الليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الشباب ضد الشرطة العراقي غدًا، وتحقيق فوز يُسهل من مهمة الفريق في لقاء الإياب، أملًا في خطف بطاقة التأهل والمنافسة على اللقب.

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