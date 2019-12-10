الشباب يُفكر في التعاقد مع مدرب جينك السابق

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن نادي الشباب يُفكر في التعاقد مع مدرب نادي جينك البلجيكي السابق، فيليس مازو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم.

وأشارت صحيفةL’Avenir البلجيكية إلى أن المدرب السابق لفريقي شارلوري وجينك، تحت مجهر نادي الشباب خلال الفترة الحالية، خاصة أن فيليس مازو غير مرتبط بأي ناد حاليًا.

وأقالت إدارة نادي جينك البلجيكي، فيليس مازو صاحب الـ53 عامًا، الشهر الماضي لتراجع نتائج الفريق الأول هذا الموسم، حيث ابتعد عن المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الذي يحمل لقبه، كما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرًا.

وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد أقالت المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد توديع منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الخسارة أمام الشعلة في دور الـ32.