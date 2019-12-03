الشثري يزور جامع الملك فيصل في غينيا
اطلع على جميع احتياجات الجامع والترميمات

الشثري يزور جامع الملك فيصل في غينيا

2019/12/03
الساعة 11:32 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

زار المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد بن ناصر الشثري، جامع الملك فيصل ـ رحمة الله ـ في العاصمة كوناكري بدولة غينيا.
وتأتي الزيارة على هامش ترأسه وفد المملكة المشارك في المؤتمر الإسلامي الوطني الخامس، المقام خلال الفترة من 2 – 4 ديسمبر الجاري، بالعاصمة كوناكري.
واطلع الشثري خلال الزيارة على جميع احتياجات الجامع والترميمات المطلوبة، مستمعاً لشرح مفصل عن تاريخه وأبرز المراحل التي مر بها.
يذكر أن جامع الملك فيصل افتتح عام 1982، في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، وافتتحه وزير الخارجية السابق الأمير سعود الفيصل ـ رحمة الله ـ، ويتسع لقرابة 12 ألف مصلِ، وهو محل عناية من حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويعـد من أكبر الجوامع في أفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية.

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