الشرقية للتنمية ترفع رأس مالها إلى 150 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة الشرقية للتنمية (الشركة) زيادة رأس مالها من 75 مليون ريال إلى 120 مليون ريال وذلك عن طريق إصدار 4 ملايين و500 ألف سهم عادي لغرض الاستحواذ على أصلين عقاريين.

ولفتت السوق المالية بحسب موقعها الرسمي، إلى أنه سوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال الشركة الشرقية للتنمية قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.