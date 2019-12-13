الشلهوب: المواجهات التونسية صعبة والعالمية مكان #الهلال الطبيعي

المواطن - مروة نبيل

أبدى قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال محمد الشلهوب سعادته بالمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة المواجهات التونسية.

ويبدأ الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2019 مشواره في كأس العالم للأندية، مساء يوم غد السبت، بمواجهة نظيره الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

وقال الشلهوب خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الترجي التونسي: “نحن سعداء بالتواجد هنا في كأس العالم، ودائمًا في النادي نؤمن أن مكاننا الطبيعي هو هنا في مثل هذه البطولة”.

وتابع الشلهوب تصريحاته عن مباراة الهلال ضد الترجي قائلًا: “بالنسبة لي فإن الفرق التونسية دائمًا قوية، وأنا أذكر خوض العديد من المواجهات الصعبة أمام أندية تونسية، وكذلك حتى على مستوى المنتخبات الوطنية”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “جورجي جيسوس مدرب فلامينغو كان من المدربين الذين كان لهم تأثير كبير في نادي الهلال، ونحن نحترمه كثيرًا، ونشكر له متابعتنا، لكننا الآن نحن نفكر في مباراة الغد، ولن نفكر في أي شيء آخر حتى نهاية هذه المباراة”.