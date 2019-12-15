الشلهوب يعد الجماهير بتحسن الأداء ضد #فلامنغو

المواطن - مروة نبيل

وعد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، محمد الشلهوب، الجماهير بتقديم أداء أفضل خلال مباراة فلامنغو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019.

وبدأ الهلال بطل آسيا 2019 مشواره في كأس العالم للأندية بالفوز على الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا للموسم الثاني على التوالي بهدف دون رد، سجله الفرنسي بافيتيمبي جوميز، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وتحدث محمد الشلهوب عن مواجهة الفريق التونسي قائلًا: “نحمد الله على هذه النتيجة، نجحنا في قطع الخطوة الأولى من المنافسة، وأبارك لفريقنا على هذه النتيجة، وأقول هارد لك للترجي الذي قدم مباراة جميلة للغاية”.

وأضاف خلال تصريحاته التي أبرزها موقع الاتحاد الآسيوي: “طبيعي شعرنا بالضغط مع مرور الوقت وعدم نجاحنا في التسجيل، خاصة وأننا كنا نلعب مع فريق كبير، ونعد الجميع أن نقدم مباراة أفضل في الدور قبل النهائي أمام فلامنغو”.