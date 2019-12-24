الشهري: نجحنا في استغلال الفرص.. والطرد ساعدنا

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يحيى الشهري عن سعادته بالفوز على ضمك، والتأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولعب النصر ضد ضمك اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح في تحويل تأخره بهدفين إلى فوز برباعية.

وقال الشهري خلال تصريحاته لـ”القناة الرياضية السعودية”: “الحمد لله على هذا الانتصار المهم أمام ضمك، حققنا الهدف المنشود في مباراة الكأس”.

وتابع: “لم نظهر بالشكل المنتظر في الشوط الأول ولكن في الثاني تحسن المستوى، وساعدنا طرد لاعب ضمك، ونجحنا في استغلال الفرص الهجومية التي سنحت لنا بتسجيل ثلاثة أهداف قادتنا للخروج بالفوز وبلوغ دور الثمانية”.

وعن صدمة الجماهير بعد التأخر بهدفين في الشوط الأول، علق الشهري قائلًا: “هذه ظروف مباريات تواجهك في بعض الأحيان، ويجب التعامل معها جيدًا، وفعلنا ذلك، وعدنا بقوة في الشوط الثاني وحصدنا الأهم بنهاية المطاف”.

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