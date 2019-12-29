الشهري: هدفنا نقاط مباراة العدالة للاستمرار في المنافسة

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صالح الشهري، على أهمية مباراة العدالة المقرر إقامتها، مساء يوم غد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال: “نلعب مساء الغد مباراة هامة جدًّا بالنسبة إلينا؛ كونها مؤجلة من الجولة العاشرة.. ونسعى إلى تحقيق الفوز غدًا، والظفر بالنقاط الثلاث للاستمرار في المنافسة بالدوري”.

وتابع الشهري خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال والعدالة: “حين تسنح لك الفرصة في كرة القدم عليك أن تستغلها وتقدم كل ما لديك.. تمثيل الهلال ككيان شرف لي، وهو حلم كبير لأي لاعب”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، ولكنه خاض 10 مباريات فقط، فيما يتصدر النصر الترتيب بـ29 نقطة من 13 لقاء.

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