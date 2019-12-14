الشوط الأول.. #الهلال المُسيطر يتعادل سلبيًّا أمام الترجي

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والترجي التونسي بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية.

وفي ظل ضغط متواصل من الفريق الهلالي في الشوط الأول سنحت أكثر من فرصة محققة للتسجيل عبر بطل آسيا، حيث أهدر البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين فرصًا محققة، كما أن الترجي ظهرت خطورته فقط في كرة واحدة سددها أنيس البدري بعيدًا بعد خطأ قاتل من الحارس عبدالله المعيوف.

وواصل الهلال هجماته من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لإدواردو نجم الهلال لكنه تراجع سريعًا بعدما احتسب الحكم المساعد تسلل على اللاعب البرازيلي.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم السيطرة الهلالية في المباراة.

وشهدت مباراة الهلال والترجي حضور المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي والبرتغالي جورجي جيسوس مدرب فلامنجو البرازيلي.