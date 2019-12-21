الشوط الأول .. الهلال يتقدم على مونتيري برأسية إدواردو

المواطن - محمد سمعه

أنهى الهلال الشوط الأول من مباراة مونتيري المكسيكي متقدمًا بهدف دون رد، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بمونديال الأندية.



وتمكن النجم البرازيلي كارلوس إدواردو من افتتاح التسجيل لنادي الهلال بالدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول، أمام نادي مونتيري المكسيكي.

وكشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، عن تشكيلته استعدادًا لمواجهة نادي مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الهلال للقاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: جوستافو كويلار، عبدالله عطيف، كارلوس إدواردو، سالم الدوسري.

في خط الهجوم: سيباستيان جيوفنكو، عمر خربين.

بينما جاء في قائمة بدلاء نادي الهلال: محمد الواكد، نواف الغامدي، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، أمير كردي، حسن كادش، محمد كنو، نواف العابد، هتان باهبري، محمد الشلهوب، بافيتيمبي غوميز.

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