الشيخ الشثري يشارك في إطلاق القذائف على العدو من نجران

المواطن - نجران

زار المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، اليوم الاثنين، قوات وزارة الحرس الوطني بالحد الجنوبي بنجران، يرافقه رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني عبدالحكيم بن محمد العجلان.

وتفقد الشيخ الشثري لواء الملك عبدالعزيز الآلي، حيث كان في استقباله قائد اللواء العميد ركن صالح المطيري.

واستمع الشيخ الشثري إلى إيجاز عن مهام وقوة اللواء، كما ألقى كلمة إلى المرابطين بالأجهزة اللاسلكية، حثهم فيها على تقوى الله عز وجل وابتغاء الأجر والثواب، ومن ثم توجه إلى المرابطين بالخطوط الأمامية وشاركهم إطلاق القذائف على عدو الله والدين، داعيًا الله سبحانه وتعالى بأن يسدد رميهم وأن ينصرهم على من عاداهم.

وبعد ذلك زار الشيخ الشثري لواء الإمام محمد بن سعود الآلي، وكان في استقباله قائد اللواء اللواء محمد بن سعيد القحطاني، وتم عرض إيجاز توضيحي بمهام وواجبات اللواء.

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