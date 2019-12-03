الصحة تفتح باب القبول لبرنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف

أعلنت الصحة عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج (الأمن الصحي) المنتهي بالتوظيف بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، وفق التالي :
• شروط القبول للبرنامج (المسار الجامعي):
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية: بكالوريوس العلوم الإنسانية.
ألا يزيد عمر المتقدم عن (35) عاماً.
أن لا يكون على رأس العمل .
اجتياز المقابلة الشخصية.
اجتياز الفحص الطبي.
أن لا يقل طول المتقدم عن (164) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية
• آلية فرز طلبات المتقدمين بالترتيب التالي:
مستوى إجادة اللغة الإنجليزية.
درجة اجتياز المقابلة الشخصية.
رغبة الشخص في المنطقة التي سينعقد فيها البرنامج.
• يبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 2019/12/3 م إلى يوم الخميس الموافق 2019/12/26 م،
• لمعرفة تفاصيل البرنامج والشروط والتقديم عبر الرابط ( هنا ).
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