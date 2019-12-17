الصحف البرازيلية تُشيد بأداء الهلال ضد فلامنغو

المواطن - مروة نبيل

نال أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد فلامنغو إشادة كبيرة من وسائل الإعلام البرازيلية، التي أكدت أن الزعيم شكل خطورة وأحرج بطل كأس ليبرتادوريس.

ولعب الهلال ضد فلامنغو البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2019، وخسر الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، لينتظر الفريق الخاسر من مباراة ليفربول ومونتيري لمواجهته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأكدت صحيفة “جلوبو” أنها تفاجأت مثل فريق فلامنغو بالمستوى المميز الذي ظهر عليه الهلال، مشيرة إلى أن الزعيم كان الطرف الأفضل في الشوط الأول، وأخرج البرازيليين من تركيزهم، لتزداد الاعتراضات والالتحامات البدنية.

وأضاف تقرير صحيفة “جلوبو” البرازيلية: “بدا فلامنجو عصبيًّا، كان العرب يراهنون على الهجمات المرتدة والتمريرات المحكمة، خاصة مع وجود جوميز في المقدمة. لقد ظهروا بشكل مميز مع مدرب قوي”.

وأشاد موقع “إمبرينسا” بتغييرات جيسوس التي نجحت في قلب المباراة خاصة خلال آخر ربع ساعة، مؤكدًا أن بداية اللقاء كانت صعبة بعد تأخر فلامنغو.

وقال موقع “تريفيلا”: “كان فلامنغو سيئًا للغاية في الشوط الأول، وكان الهلال أفضل بوضوح سواء على مستوى التسجيل أو خلق الفرص. لقد كانت مفاجأة غير سارة لجيسوس وفريقه”.