الصدمات مستمرة .. خبر مُفاجئ يُربك حسابات #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تلقى المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي صدمة، وذلك بعد معرفته بنوعية الإصابة التي تعرض لها المدافع محمد خبراني.

وكان خبراني تعرض للإصابة أثناء تواجده مع المنتخب السعودي في بطولة خليجي 24، حيث لم يُكمل مباراة البحرين بسبب الإصابة.

وأظهرت الفحوصات والأشعة التي أجراها خبراني تعرضه لتمزق عضلي من الدرجة الثانية حيث توقع جروس أن تكون الإصابة أقل من التي كشف عنها الفحص الطبي.

وبعد نتيجة الفحص، سيغيب خبراني بصورة رسمية عن مواجهة نادي ضمك يوم 19 ديسمبر الجاري بالجولة الثانية عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيغيب خمسة لاعبين عن مواجهة ضمك وهم: “خالد البركة، يوسف بلايلي، سعيد المولد، محمد العويس، عمر السومة”.

يذكر أن كثرة الإصابات واستدعاء اللاعبين سيورط جروس في إيجاد العناصر البديلة لتجنب تعرض الأهلي للخسارة في المباريات، حيث تم استدعاء بعض من لاعبي الراقي للمشاركة مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، الذي يستعد لمنافسات بطولة كأس آسيا 2020 المقرر انطلاقتها في تايلاند.

وكان جروس تولى مهمة تدريب الأهلي خلفًا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.