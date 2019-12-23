الصليهم: الشباب بيتي.. وعلاقتي مميزة مع البلطان

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عبدالمجيد الصليهم، استمراره مع الليوث خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتشار أنباء تُفيد برغبته في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي.

وقال الصليهم خلال تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية، بعد مباراة الشباب والشرطة العراقي: “أحترم خالد البلطان رئيس الشباب، فله معزة كبيرة عندي، والشباب بيتي، والأمور طيبة”.

وتابع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تصريحاته قائلًا: “الأمور المالية الخاصة بتجديد عقدي عند وكيل أعمالي، وبكل تأكيد أنا باقٍ مع الفريق الشبابي ولن أغادر بإذن الله”.

وعلق على نتيجة المباراة قائلًا: “نحمد الله على النتيجة المميزة والإيجابية التي حققناها أمام الشرطة العراقي الليلة، ونهنئ جماهيرنا، ونطمح للفوز بلقب كأس محمد السادس للأندية الأبطال بعدما ودعنا كأس خادم الحرمين للشريفين”.

واختتم عبدالمجيد الصليهم تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “كما سنلعب على تحسين مركزنا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والقادم أفضل للفريق الشبابي”.

ولعب نادي الشباب ضد الشرطة العراقي على إستاد الأمير خالد بن سلطان، مساء يوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وانتهت المباراة بفوز الليوث بسداسية دون رد.

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